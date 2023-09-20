Giresun'da boş su deposuna düşen kişi kurtarıldı

Giresun'un Alınca köyünde boş su deposunu temizlemeye çalışan bir kişi dengesini kaybederek düştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.