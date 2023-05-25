Giresun'da beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden kişinin organı bir kişiye hayat oldu

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Keleş Kirman'ın organı Erzurum'da bir hastaya umut oldu. Organ nakli gönüllülük esasına dayalı olduğu belirtilirken, organ bağışı yapmak isteyenler detaylı bilgi alabilecekleri yerler hakkında bilgilendirildi.

Giresun'da beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden 66 yaşındaki Keleş Kirman'ın organı bir kişiye hayat oldu.

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Keleş Kirman'ın yakınlarının organ bağışında bulunmaları üzerine kara ciğerinin Erzurum'da bir hastaya umut olduğu belirtildi.

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, " Hastanemizde genel durumu daha da kötüleşmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşerek hasta tıbben vefat etmiştir. Vefat eden hastanın yakınlarına vefat bilgisi verildiği esnada ayrıca organ bağışı konusunda da bilgi verilmiştir. Hasta yakınlarının organ bağışında bulunmak istemeleri üzerine hemen harekete geçilerek organ bağış süreci başlatılmıştır.

Organ bağışı için Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile iletişim kurularak istenilen gerekli tüm tetkikler yapıştırılmıştır. Organ çıkarımı için, Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ekibinden Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Dr. Salih Kara yönetiminde yine Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Uygur ile birlikte ameliyathane ekibimiz hemşire Sibel Aldemir, Fatma Akdemir, Anestezi Teknisyeni Ercan Yılmaz, Zeynep Uçarkuş ve Ramazan Tütüncü ile birlikte organ çıkarımı gerçekleştirilmiştir. Vefat eden hastadan çıkarılan Karaciğer nakil bekleyen hastaya uygulanmak için Erzurum Atatürk Üniversitesi' ne gönderilmiştir" denildi.

"Organ nakli tamamen gönüllülük esasına dayanıyor"

Organ naklinin gönüllülük esasına dayalı olduğu da kaydedilen açıklamada,"Ülkemizde organ olarak, böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve incebağırsak nakilleri; doku olarak kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılmaktadır. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler, aile hekimliklerine başvurabilir, detaylı bilgi alabilirler" bilgisi verildi. - GİRESUN