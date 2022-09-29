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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 32 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 32 öğrenci hastaneye kaldırıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kız yurdunda kalan 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 32 öğrenci hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kız yurdunda kalan 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Kadirli Şehit Halis Şişman Mahallesinde bulunan Osman Gazi Lisesi kız öğrenci yurdunda, kusma mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan öğrenciler durumu öğretmenlerine ilettiler. İhbar üzerine kız yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi. kusma mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan toplam 32 öğrenci Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Sağlık

Osmaniye Kadirli Sağlık Haberler

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