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Gebelikte seyahat edecek anne adaylarına önemli uyarı

Gebelikte seyahat edecek anne adaylarına önemli uyarı
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Op. Dr. Derya Ertürk, gebelikte seyahatin 14-28. haftalar arasında güvenli olduğunu, riskli durumlarda doktor onayı alınması gerektiğini belirtti. Uzun yolculuklarda sık mola, bol sıvı ve kemer uyarısı yaptı.

Gebelik döneminde seyahat planlayan anne adaylarına önerilerde bulunan Özle Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ertürk, seyahatin uygun zamanda ve gerekli önlemler alınarak güvenle yapılabileceğini belirtti. Riskli gebeliklerde ise yolculuk öncesi mutlaka hekim görüşü alınması gerektiğini vurguladı.

Özle Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ertürk, gebelik döneminde seyahat etmeyi planlayan anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Gebelikte seyahatin çoğu anne adayı için güvenli olduğunu belirten Op. Dr. Derya Ertürk, özellikle gebeliğin 14 ile 28. haftaları arasını kapsayan ikinci trimester döneminin seyahat için en uygun zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Bazı gebelik durumlarında ise seyahatin önerilmediğini kaydeden Dr. Ertürk, "Erken doğum riski bulunan, vajinal kanaması olan, şiddetli hipertansiyon veya preeklampsi tanısı konulan anne adayları ile çoğul gebelikte erken doğum riski taşıyan kişilerin seyahat planı yapmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir" dedi.

Seyahat sırasında alınması gereken önlemlere de değinen Dr. Ertürk, uzun araba yolculuklarında her iki saatte bir mola verilerek kısa yürüyüşler yapılmasını tavsiye etti. Uçak ve otobüs yolculuklarında ise bol sıvı tüketilmesi, koridorda kısa yürüyüşler yapılması ve emniyet kemerinin karnın alt kısmından bağlanmasının önemine dikkat çekti.

Anne adaylarının yolculuk sırasında gebelik takip kartlarını ve düzenli kullandıkları ilaçları yanlarında bulundurmaları gerektiğini belirten Ertürk, "Her gebelik farklıdır. Bu nedenle seyahat planı yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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