Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde Unutulan Valiz Paniğe Yol Açtı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servis girişinde unutulan valiz, bomba şüphesiyle servis boşaltılmasına neden oldu. Valizin sahibine ulaşılmasıyla alarm sona erdi.

Olay, öğle saatlerinde Üniversite Bulvarı'ndaki Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis girişinde duran valizi görenler, bomba şüphesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alanı kapatıp, acil servisi tahliye etti. Diğer yandan güvenlik kamerası görüntülerden valizin sahibe ulaşıldı. Sahibi valizi yanlışlıkla unuttuğunu söylerken, alarm durumu sona erdi. Daha sonra acil servis, hizmete açıldı.