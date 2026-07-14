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Ticari gemide rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlikten tıbbi tahliye

Ticari gemide rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlikten tıbbi tahliye
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek kıyıda bekleyen 112 ambulansına teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yapılan yardım çağrısı sonrası bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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