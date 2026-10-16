Eskişehir İl Sağlık Müdürü, 40-69 yaş kadınlara ücretsiz mamografi çağrısı yaptı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, vatandaşlarla sohbet ederek meme kanserinde erken teşhisin, düzenli sağlık kontrollerinin ve tarama programlarına katılımın önemine dikkat çekti. Farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlarımıza meme kanseriyle mücadelenin simgesi olan pembe kurdeleleri taktı. İl Sağlık Müdürü Bildirici, 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir ücretsiz mamografi taramasından yararlanabildiğini hatırlatarak Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimleri aracılığıyla sunulan ücretsiz tarama hizmetlerinden faydalanılması çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı