Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim programı, personelin olası yangınlara karşı bilinçlendirilmesi ve müdahale becerilerinin artırılması amacıyla düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sivil Savunma Uzmanı Dural Çiçek tarafından verilen eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler, doğru tahliye yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve acil durum planları hakkında teorik bilgiler paylaşıldı.

Teorik eğitimin ardından düzenlenen tatbikatta, personel binayı hızlı ve güvenli şekilde tahliye etti.

Yangın söndürme tüplerinin kullanımının uygulamalı olarak gösterildiği etkinlikte, katılımcılar söndürme işlemini birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, bu tür eğitimlerin hem bireysel farkındalığı artırdığını hem de toplu çalışma alanlarında güvenliği üst düzeye çıkardığını belirtti.

Tatbikatta, Eskişehir İtfaiye Daire Başkanlığından Akif Koçak da yangın tüplerinin çeşitleri, kullanım alanları ve teknikleri hakkında uygulamalı bilgi verdi.