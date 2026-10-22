Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Ambulans Servisi eylül toplantısında acil sağlık hizmetlerini değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Ambulans Servisi eylül toplantısında acil sağlık hizmetlerini değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin eylül toplantısında acil sağlık hizmetlerinin performansı ve kalitesi ele alındı. İl genelindeki istasyonlar ile Sağlık Komuta Kontrol Merkezi birimlerinin katıldığı toplantıda performans verileri değerlendirildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin eylül ayı değerlendirme toplantısında, kent genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin performansı ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı'nın katılımıyla, Başhekim Uzm. Dr. Erkan Duman koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya il genelindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Sağlık Komuta Kontrol Merkezi birimleri katıldı.

Toplantıda, acil sağlık hizmetlerine ilişkin performans verileri değerlendirildi.

Hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve birimler arası koordinasyonun ele alındığı toplantıda, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde duruldu.

Kaynak: AA
Meme estetiğine 250 bin lira ödedi! Hem sağlığından hem ilişkisinden oldu

Hem parasından hem ilişkisinden oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar

Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlama
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

Özel lisede kan donduran olay! Feci şekilde can verdi
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı

''Onunla aramızda savaş olacak'' demişti, madara oldu!