Eskişehir Ambulans Servisi eylül toplantısında acil sağlık hizmetlerini değerlendirdi

Eskişehir Ambulans Servisi eylül toplantısında acil sağlık hizmetlerini değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin eylül toplantısında acil sağlık hizmetlerinin performansı ve kalitesi ele alındı. İl genelindeki istasyonlar ile Sağlık Komuta Kontrol Merkezi birimlerinin katıldığı toplantıda performans verileri değerlendirildi.
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin eylül ayı değerlendirme toplantısında, kent genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin performansı ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı'nın katılımıyla, Başhekim Uzm. Dr. Erkan Duman koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya il genelindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Sağlık Komuta Kontrol Merkezi birimleri katıldı.
Toplantıda, acil sağlık hizmetlerine ilişkin performans verileri değerlendirildi.
Hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve birimler arası koordinasyonun ele alındığı toplantıda, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde duruldu.