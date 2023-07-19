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Erzurum'da Yılan Isırdı, Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada ot biçtiği sırada yılanın ısırdığı kişi, ambulans helikopterle şehir hastanesine kaldırıldı. Bulgurlu Mahallesi Taşkesen Mezrası'nda tarlada ot biçen Ekrem Yılmaz'ı fark etmeden üzerine bastığı yılan ısırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada ot biçtiği sırada yılanın ısırdığı kişi, ambulans helikopterle şehir hastanesine kaldırıldı.

Bulgurlu Mahallesi Taşkesen Mezrası'nda tarlada ot biçen Ekrem Yılmaz'ı fark etmeden üzerine bastığı yılan ısırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Şahap Çakır - Sağlık

Devlet Hastanesi Erzurum Sağlık Haberler

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