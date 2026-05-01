Erzurum'da kansere karşı mobil hamle

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" ilkesiyle yürüttüğü kanser tarama faaliyetlerini Mayıs ayında mobil sağlık araçlarıyla ilçelere taşıyor.

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) aracının, Mayıs ayı boyunca Erzurum'un dört bir yanını dolaşarak, ilçelerde vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunacağı ifade edildi.

İşte Mayıs 2026 Mobil KETEM ziyaret takvimi

Yayınlanan plana göre, Mobil KETEM aracı belirli tarihlerde şu ilçelerde konuşlanacak: 4 Mayıs: Pasinler, 5 Mayıs: Köprüköy, 6-7-8 Mayıs: Horasan, 11-12 Mayıs: Aşkale, 13 Mayıs: Pazaryolu, 14-15 Mayıs: İspir, 18 Mayıs: Olur ve 20-21-22 Mayıs: Oltu ilçelerinde hizmet verecek.

"Sağlığınızı şansa bırakmayın"

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kanserle mücadelede en güçlü silahın erken teşhis olduğunu vurgulayarak; tüm ilçe sakinlerini belirtilen tarihlerde mobil sağlık araçlarını ziyaret etmeye davet etti. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan taramalar, özellikle meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri gibi erken teşhisle tedavi edilebilir türlere odaklanıyor. Yapılan paylaşımda, "Siz de takvimi kontrol ederek kendi ilçenizdeki tarama gününü kaçırmayın; sağlığınızı kontrol altına alın" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı