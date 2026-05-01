Erzurum'da kansere karşı mobil hamle

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" ilkesiyle yürüttüğü kanser tarama faaliyetlerini Mayıs ayında mobil sağlık araçlarıyla ilçelere taşıyor.

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) aracının, Mayıs ayı boyunca Erzurum'un dört bir yanını dolaşarak, ilçelerde vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunacağı ifade edildi.

İşte Mayıs 2026 Mobil KETEM ziyaret takvimi

Yayınlanan plana göre, Mobil KETEM aracı belirli tarihlerde şu ilçelerde konuşlanacak: 4 Mayıs: Pasinler, 5 Mayıs: Köprüköy, 6-7-8 Mayıs: Horasan, 11-12 Mayıs: Aşkale, 13 Mayıs: Pazaryolu, 14-15 Mayıs: İspir, 18 Mayıs: Olur ve 20-21-22 Mayıs: Oltu ilçelerinde hizmet verecek.

"Sağlığınızı şansa bırakmayın"

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kanserle mücadelede en güçlü silahın erken teşhis olduğunu vurgulayarak; tüm ilçe sakinlerini belirtilen tarihlerde mobil sağlık araçlarını ziyaret etmeye davet etti. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan taramalar, özellikle meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri gibi erken teşhisle tedavi edilebilir türlere odaklanıyor. Yapılan paylaşımda, "Siz de takvimi kontrol ederek kendi ilçenizdeki tarama gününü kaçırmayın; sağlığınızı kontrol altına alın" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Cüzdanın korkulu rüyası tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem

ABD ekonomisinde deprem! 85 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Nereden nereye: Eski model şimdi çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye: Servetini tüketen eski model sokaklara düştü
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu

Rozetini bu hafta Özel takmıştı! CHP geri adım attı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Nereden nereye: Eski model şimdi çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye: Servetini tüketen eski model sokaklara düştü
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Müjde verildi! Toplam 1,4 milyar lira bugün hesaplara yatıyor