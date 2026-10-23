Erzurum'da 17 günlükken kalp hastalığı teşhisi konulan bebek sağlığına kavuştu

Erzurum'da 17 günlükken kalp hastalığı olduğu öğrenilen bebek, uygulanan tedavi ve geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Erzurum'da henüz 17 günlükken kalp hastalığı teşhisi konulan bebek, hava ambulansıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada kalbinden çıkan ana damardaki darlık nedeniyle önce anjiyoplasti, ardından ameliyat olan bebek, uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Ailesi, yaşamının ilk günlerinden itibaren zorlu bir mücadele veren bebeklerinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

"Çok korktuk, 17 günlükken böyle bir mücadeleyle başladı"

Anne Nagihan Işık, Erzurum'dan geldiklerini anlatarak, "17. gün tanımız kondu. Oradan hava ambulansıyla geldik. Bizim için çok zorlu bir gündü. Çok zorlu bir sürecin başlayacağını biliyorduk. Ne yapacağız, nerde tedavi olacak. Bunlar çok kafamızı kurcaladı ama çok güzel koordineli bir şekilde ilerledi her şey. 24 saat geçmeden oğlumuz işleme bile alınmıştı. Çok korktuk, 17 günlükken böyle bir mücadeleyle başladı. Şu an iyi ilerliyor tedaviye cevap verdi" diye konuştu.

Baba Cüneyt Işık ise "Çocuk doktoru üfürüm olarak duyduk dedi. Biraz tedirgin olduk. Çok şükür çocuk sağlığına kavuştu. Çok sevinçliyiz" dedi.

"Balon anjiyoplasti sonrasında bu darlık bir miktar genişledi ve kalp yetmezliği yavaş yavaş toparlamaya başladı"

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk ve Kalp Damar Cerrahisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Atakan Atalay, kalpten çıkan ana damarda darlık tespit edildiğini ve durumunun yavaş yavaş kalp yetmezliğine doğru gittiğini ifade ederek, kardiyoloji tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını anlattı. Atalay, "Hızlı bir şekilde kateter laboratuvarına alınarak balon anjiyoplasti yapıldı. Balon anjiyoplasti sonrasında bu darlık bir miktar genişledi ve kalp yetmezliği yavaş yavaş toparlamaya başladı. Bunun sonrasında da biz devreye girdik" şeklinde konuştu.

"Çok küçük bir bebek, doğal olarak zor ameliyatlar bunlar"

Atalay, bu tarz ameliyatların zor olduğunu aktararak "Biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Yeni doğan ekibi, çocuk kardiyoloji ve çocuk kalp cerrahisi ekibi olarak. Çocuktaki bu darlığa biz ameliyatla müdahale ettik. Çok küçük bir bebek, doğal olarak zor ameliyatlar bunlar" açıklamasında bulundu.

"Kritik konjenital kalp hastalıkları tarama programı var, bu taramalara mutlaka bebeklerini götürmeleri gerekiyor"

Atalay, aileleri tarama programları konusunda uyararak "Yeni bebeği olan aileler; kritik konjenital kalp hastalıkları tarama programı var. Tüm Türkiye'de yaygınlaşmak üzere. Pilot bölgelerde devam ediyor taramalar. Bu taramalara mutlaka bebeklerini götürmesi gerekiyor. Mutlaka belli aralıklarla doğduktan sonra, çocuk kardiyoloji ve yeni doğan ekibi tarafından taranması gerekiyor. Böylece bu hastamızda olduğu gibi kalp yetmezliği semptomları gelişmeden çok daha hızlı müdahale edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"5. günde bebeği annesinin yanına verdik"

Yenidoğan Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Davut Bozkaya da, bebeğe burada anjiyo yapıldığını kaydederek, "Çocuk kendine geldi, rahatladı solunum cihazından ayırabildik, beslemeye başladık. Aort darlığı tam düzelmediği için ameliyatına karar verildi. Biz bu aşamada bebeği en iyi şekilde hem anjiyoya hem kalp damar cerrahisi ameliyatına vermekle mükellef olduğumuz için bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 5. günde bebeği annesinin yanına verdik" ifadelerine yer verdi.

"Bizim en önemli rolümüz koordinasyonu sağlamak"

Bozkaya, bebeğin ameliyata hazırlanma sürecinin de en az ameliyat kadar önemli olduğunu söyleyerek, "Bizim en önemli rolümüz koordinasyonu sağlamak. Sadece ameliyat olması bebeğin sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bebeği beyin olarak, zihinsel olarak sağlam bir şekilde aileye vermemiz gerekiyor bizim en büyük amacımız bu. Şu ana kadar ekibimizle bir koordinasyon kurduğumuz için iyi gidiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı