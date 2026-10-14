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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri Erzurum'da REDES toplantısına katıldı

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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri Erzurum'da REDES toplantısına katıldı
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, REDES kapsamında Erzurum'da düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda REDES uygulamaları ve saha çalışmalarının sonuçları değerlendirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Sağlık Bakanlığınca yürütülen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) kapsamında Erzurum'da düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, 2026 Yılı Saha Çalışmaları Dördüncü Etap Sunum Programı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, REDES uygulamaları ve saha çalışmalarının sonuçları değerlendirildi.

Toplantıya Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, başkan yardımcıları, birim amirleri ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çelik katıldı.

Toplantıda, sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve denetim süreçleri ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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