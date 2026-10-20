Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da Rektör Kuyrukluyıldız ve Başhekim Taş yatan hastaları ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Rektör Kuyrukluyıldız ve Başhekim Taş yatan hastaları ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten ikili, sağlık çalışanlarının talep ve görüşlerini dinledi.

Erzincan'da yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlık durumları hakkında bilgi alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, servislerde tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi. Hastalarla sohbet eden Kuyrukluyıldız ve Taş, hastalara acil şifalar dileyerek hasta yakınlarıyla da görüştü.

Görevi başındaki sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Kuyrukluyıldız ve Taş, personelin talep ve görüşlerini dinleyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Camdan dışarı bakan yolcular kabusu yaşadı
Fon krizinde gözler Meclis'te! Yatırımcıların parasına ne olacak? Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

Yatırımcıların parasına ne olacak? Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek

Bomba iddia: 3 maç sonra gidebilir
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti

Yeni plan devrede! Türkiye'ye karşı o ülkeyle ittifak yapacaklar