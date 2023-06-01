Ereğli'de Canlı Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.
Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, canlı hayvan pazarını, Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen karar doğrultusunda kapatıldığını belirtti.
Kaynak: AA / Mehmet Umay - Sağlık