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Ereğli'de Canlı Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı

Ereğli'de Canlı Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı

Sağlık Haberleri

Konya'nın Ereğli ilçesinde ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, canlı hayvan pazarını, Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen karar doğrultusunda kapatıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Sağlık

Ereğli Konya Sağlık Haberler

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