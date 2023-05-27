'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi Erzincan'da Devam Ediyor

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarına katılan vatandaşlara, cami imamlarına, öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine seminerler verilerek, madde müptelalığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde ailelere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Erzincan'da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, 'Narkorehber' ve 'Narkonokta' faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara, müftülük bünyesinde çalışan cami imamları ve Kuran kursu hocalarına, Kuran kurslarında bulunan anne ve anne adaylarına, kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde müptelalığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek, farkındalık oluşturuyor.

Bu çerçevede Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek maksadıyla anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle devam eden eğitimlerde Halk Eğitim Merkezinde ki kursiyerlerden oluşan annelere narko-rehber faaliyetleri dahilinde bilgilendirmelerde bulundu. - ERZİNCAN