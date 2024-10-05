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Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Sigara ve alkol frekanslara zararlı

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Sigara ve alkol frekanslara zararlı
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Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Akpınar, sigaranın ve alkolün kişinin enerjisine ve auraya zarar verdiğini belirtti. Sigaranın nikotin kısmının manyetik alanı çatlatarak, enerjiyi düşürdüğünü ifade etti. Alkolün de ruh ve beden arasındaki ritmi bozarak negatif varlıkların araya girmesine yol açtığını söyledi.

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"SİGARA AURAYI ÇATLATIYOR"

Sunucu Melis Yaşar'ın 'Sigara ve alkol frekanslara neden zararlı?' sorusunu yanıtlayan Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, "Sigara auranızı çatlatıyor, sigaranın nikotin kısmı manyetik alanınızı çatlatıyor. Düşünün ki çöldeki kurumuş toprak gibi oluyor etrafınız. Normalde sizin çok güzel bembeyaz bir auranız olması gerekirken, manyetik alanınız güçlü olması gerekirken araya sızıntılar giriyor ve enerjinizi düşürüyor." ifadelerini kullandı.

"ALKOL ALINDIĞINDA RUH VE BEDEN ARASINDAKİ RİTİM BOZULUYOR"

Sigara gibi alkolün de auraya ve enerjiye olan etkilerini anlatan Akpınar, "Alkol alındığında ruh ve beden arasındaki ritim bozuluyor, biz zaten anne karnından belli bir alkol eksikliği ile dünyaya geliyoruz. O alkolü dünyaya geldiğimizde almamız gerekiyor zaten yediklerimizle, içtiklerimizle bu eksikliği tamamlıyoruz. Ancak ekstra alkol alımında o beden ve ruhun titreşimi sallanmaya başlıyor ve negatif varlıklar aramıza giriyor." dedi.

Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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