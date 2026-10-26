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Elazığ'da sağlık tesislerinde meme kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi

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Elazığ'da sağlık tesislerinde meme kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi
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1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerde farkındalık eğitimleri yapıldı. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Leyla Tabara, erken teşhisin tedaviye katkısını anlatırken toplumda farkındalık ve erken tanı bilinci artırılmak istendi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde sağlık tesislerinde meme kanserine yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde meme kanserine yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Leyla Tabara tarafından katılımcılara meme kanserine ilişkin bilgilendirme yapılarak hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin tedavi sürecine katkısı hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilen eğitimlerle, toplumda farkındalığın artırılması ve erken tanı konusunda bilinç düzeyinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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