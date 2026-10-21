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Elazığ'da korunma altındaki çocuklara 'İyilik Var' kapsamında diş taraması yapıldı

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Elazığ'da korunma altındaki çocuklara 'İyilik Var' kapsamında diş taraması yapıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İyilik Var' Gönüllülük Projesi kapsamında, Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde devlet koruması altındaki çocukların ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı. Taramalarla çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve ağız-diş sağlığı konusunda desteklenmesi amaçlandı.

Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" Gönüllülük Projesi kapsamında, Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde devlet koruması altında bulunan çocukların ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı. Çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve ağız-diş sağlığı konusunda desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen taramalar, kuruluş bünyesinde yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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