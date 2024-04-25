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Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem! Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte, ehliyet alımı ve yenileme süreçlerinde önemli bir kısıtlama getirildi. Milyonlarca sürücüyü ve sürücü adayını ilgilendiren bu yeni uygulama, 'uyku apnesi' testini geçemeyenlerin trafikten men edilmesini içeriyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya mevcut ehliyetlerini yenileyemeyecekler. Bu kararın ardında, uyku apnesinin sürücülerin dikkat ve reaksiyon süreçlerini olumsuz etkileyebileceği endişesi yatıyor.

SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA HAMLESİ

Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Ancak, uyku apnesi tanısı konan kişiler için ehliyet alımı veya yenileme süreçlerinde kısıtlamalar getirilmesi, tartışmalara neden olabilir.

EHLİYET YENİLEMEDE ORTAYA ÇIKACAK

Ekonomim'in haberine göre eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık

Kısıtlama trafik Otomobil Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

sade vatandaş:

aslında kalp şeker tansiyon sara gibi kronik hastalığı olanlarada ehliyet verilmemeli olanlarınki iptal edilmeli çünki bu gibi rahatsızlığı olanların aracı yüksek hızda kullanırken geçireceği kriz nöbetlerinin ölümlü kazalara yolaçması kaçınılmazdır

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Özgür Sevindik:

E yeni bir milleti sövüşleme bölümü dağa çıkmış oldu

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Fondaşsavar:

Belki de yuyyakalıp sana çarpacak bir uykucu sürücüyü engelleyip senin ölümünü engelledi?!?

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süleyman par:

Birisi uyurken üzerinden geçerse anlarsın

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İbrahim ÇAKIR:

Uyku apnesi hastasıyım yaşım 44, ikiz bebeklerim var. Benim onlara babalık yapma şansımı nasıl olur da elimden alırlar? Hastaysam uyurken hastayım kime ne bundan.. Uyurken araç mı kullanıyor insanlar bizi delirtmeyin. Aracım da var ve Ben dururken ailem yıllarca başkasına mı muhtaç olacak yani? Uyku apnesi hastalarına sıra gelinceye kadar; torpille ehliyet alanları, gözleri dereceden büyük bozuk olanları, psikolojik sorunları olanları, yaşından büyük olanları vs vs eleyin trafikten

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