Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem! Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte, ehliyet alımı ve yenileme süreçlerinde önemli bir kısıtlama getirildi. Milyonlarca sürücüyü ve sürücü adayını ilgilendiren bu yeni uygulama, 'uyku apnesi' testini geçemeyenlerin trafikten men edilmesini içeriyor.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya mevcut ehliyetlerini yenileyemeyecekler. Bu kararın ardında, uyku apnesinin sürücülerin dikkat ve reaksiyon süreçlerini olumsuz etkileyebileceği endişesi yatıyor.
SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA HAMLESİ
Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Ancak, uyku apnesi tanısı konan kişiler için ehliyet alımı veya yenileme süreçlerinde kısıtlamalar getirilmesi, tartışmalara neden olabilir.
EHLİYET YENİLEMEDE ORTAYA ÇIKACAK
Ekonomim'in haberine göre eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.