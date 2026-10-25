Edremit'te 300 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar hızla sürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapımı süren 300 yataklı Yeni Edremit Devlet Hastanesi'nde çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Kaymakam Zafer Engin, şantiyede incelemelerde bulunarak hastanenin bir an önce tamamlanıp hizmete açılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberinde İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Refik Budak ile Başhekim Op. Dr. Oktay Yıldırım'ın da bulunduğu inceleme ziyaretinde Kaymakam Engin, yetkililerinden bilgi aldı. Engin, hastanenin tamamlanmasıyla çok önemli bir devlet yatırımının ilçeye kazandırılması için gün sayıldığını belirtti.

Camivasat Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik inşaat alanında yükselen hastane, bodrum, zemin ve 5 kat olarak planlandı. Yaklaşık 14 bin metrekare oturum alanına sahip olacak tesis, 300 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca 25 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de yer alacak. Modern tıbbi donanımlarla hizmet vermesi planlanan hastanede acil servis, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, anjiyo ünitesi, doğumhane, diyaliz merkezi ve diğer sağlık birimlerinin yanı sıra 600 araçlık otopark bulunacak. İnşaatın tamamlanmasının bu yıl sonu yada 2027 yılı içinde hizmete açılması hedeflenen hastanenin, bölge halkının sağlık hizmetlerine il merkezi ve diğer metropol şehirlere gitmeden hastaların erişimini kolaylaştırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı