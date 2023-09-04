Edirne'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri ve İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Edirne'de Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı. Kronik rahatsızlıklarla ilgili bilgilendirme yapıldı ve sağlık ölçümleri gerçekleştirildi. Ayrıca Edirne İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.