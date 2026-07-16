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Hareket yaşını öğren sağlıklı yaşa

Hareket yaşını öğren sağlıklı yaşa
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' farkındalık çalışmaları kapsamında Akçakoca Devlet Hastanesi'nde vatandaşların hareket yaşları ölçülerek analiz edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" farkındalık çalışmaları kapsamında Akçakoca Devlet Hastanesi'nde vatandaşların hareket yaşı ölçülerek analiz edildi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" farkındalık çalışmaları kapsamında Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme standı açtı. Etkinlik kapsamında Fizyoterapist Aybenay Başıbüyük ile Ebe Ümmühan Turan tarafından vatandaşların hareket yaşları ölçülerek elde edilen veriler analiz edildi.

Yapılan değerlendirmelerle katılımcılar hareket kapasiteleri hakkında bilgilendirilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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