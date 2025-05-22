Dr. Oğuzhan Akgül: Dolgu uygulamalarıyla estetikte yeni dönem başladı

Dr. Oğuzhan Akgül, dolgu uygulamalarının sadece estetik değil, cinsel sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu vurguladı. Özellikle penise yapılan dolgunun erken boşalmayı önleyebileceğini ifade etti.

BOYUN, EL VE KARIN BÖLGESİ DOLGULARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Boyun bölgesine yapılan cilt altı işlemlerde genellikle ciddi bir risk bulunmadığını belirten Dr. Akgül, iğneli dolgu işlemlerinde ise en büyük riskin damarın içine dolgu enjeksiyonu olduğunu vurguladı. Aşırı dolgu kullanımının damarların üzerine baskı yaparak dolaşım bozukluklarına neden olabileceğini ifade etti. El dolgularının daha ağrılı olduğunu ancak bu ağrının azaltılması için özel teknikler uyguladıklarını ekledi. Karın bölgesinden alınan yağın enjekte edilebilir forma dönüştürülerek doğal dolgu olarak kullanılabildiğini de söyledi.

MEME VE POPO BÖLGESİ DOLGULARINDA HANGİ YÖNTEMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Akgül, meme bölgesinde protezlerin daha çok tercih edildiğini ancak dolgu uygulamalarının iyileşme süresinin çok daha kısa olduğunu belirtti. Popo dolgularının ise yaklaşık 45 dakika süren, hızlı ve etkili bir işlem olduğunu dile getirdi. Bu işlemlerin minimal invaziv tekniklerle yapıldığını ve hasta konforunun ön planda tutulduğunu ifade etti.

GENİTAL BÖLGE DOLGULARI HANGİ AMAÇLARLA YAPILIYOR?

Kadın ve erkeklerde genital bölgelere dolgu uygulaması yapılabildiğini açıklayan Dr. Akgül, bu işlemlerin hem estetik hem de fonksiyonel faydaları olduğunu söyledi. Genital dolgular sayesinde bireylerin cinsellikten aldığı hazzın artabileceğini ve özgüvenlerinin güçlenebileceğini belirtti.

PENİS DOLGUSU ERKEN BOŞALMAYI ÖNLEYEBİLİR Mİ?

Programın en dikkat çekici açıklamalarından biri de penise yapılan dolgu uygulamalarıyla ilgiliydi. Dr. Akgül, bu işlemin erken boşalma problemini önleyebileceğini belirtti. Ayrıca bu yöntemin cerrahi olmayan bir alternatif sunduğunu ve sonuçlarının memnuniyet verici olabileceğini sözlerine ekledi.