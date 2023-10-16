Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Sağlıklı Gıda Bilinci Aşıladı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencileri sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Gıda Denetim ekipleri, öğrencilere sağlıklı gıda ürünlerinin tüketimi ve gıda ürünü alınırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgiler verdi. Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ekipleri ise gıda güvenliği ve doğal beslenmenin önemini anlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Gıda Günü dolayısıyla ortaokul öğrencilerini sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, Sur ilçesinde bulunan Çarıklı Fabrika İlkokulunu ziyaret etti.
Ekipler, öğrencilere sağlıklı gıda ürünlerinin tüketimi ve gıda ürünü alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere sunum yaparak gıda güvenliğinin önemini anlattı, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini belirtti.
Etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere süt ve muz ikramı yapıldı.