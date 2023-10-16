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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Sağlıklı Gıda Bilinci Aşıladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencileri sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Gıda Denetim ekipleri, öğrencilere sağlıklı gıda ürünlerinin tüketimi ve gıda ürünü alınırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgiler verdi. Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ekipleri ise gıda güvenliği ve doğal beslenmenin önemini anlattı.