Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk'ün Böbreği Nakledildi

ÇANAKKALE'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşince, oğlu Ata Ertürk'e (24) olan vasiyeti üzerine organları bağışlanan Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk'ün (66) böbreklerinden biri, Bursa'da böbrek nakli için bekleyen taksi şoförü İsa Bay'a (41) nakledildi. 6 ay önce sıraya girdiğini, 2 ay önce çağrılmasına rağmen naklinin gerçekleşemediğini söyleyen Bay, "Yaklaşık 30 yıldır diyaliz makinesine bağlı tedavi görüyorum. Evde otururken telefonum çaldı. Beni tekrar hastaneye çağırdılar. Hemen gittim. Beklediğim böbreğe bu kez kavuştum" dedi.

Bursa'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşen ve evinde eşyalarını taşıdığı sırada merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçiren Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk geçen hafta cuma günü yaşamını yitirdi. Tek çocuğu olan oğlu Ata Ertürk'e sağlığında organlarının bağışlanması için vasiyette bulunan Mehmet Ertürk'ün alınan organları bağışlandı. Ertürk'ün böbreği 30 yıldır diyaliz makinasına bağlı yaşayan ve 6 aydır sırada bekleyen Bursa'da taksi şoförü İsa Bay'a hayat oldu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ferhat Oto, "Hastamızın operasyon süreci başarıyla tamamlandıktan sonra taburcu olmasını planlıyoruz. Bu hasta çok uzun süre hemodiyalize girmiş, Ameliyattan sonra yaşam kalitesi çok artacak. Hastanın takiplerini düzenli yaptıktan sonra çok sağlıklı ve mutlu bir hayatı olacak" ifadelerini kullandı.