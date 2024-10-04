Üye Girişi
Haberler

Deri Kanseri Riskine Dikkat: Solaryum Kullanımına Uyarı

Deri Kanseri Riskine Dikkat: Solaryum Kullanımına Uyarı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dermatolog Dr. Handan Erol Mart, deri kanserinin artış gösterdiğini, solaryum kullanımının bu riskleri artırdığını ve erken teşhisin önemini vurguladı. Açık tenli ve risk grubundaki kişilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

DERİ kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri haline geldiğini belirten Dermatolog Dr. Handan Erol Mart, özellikle gençler arasında yaygınlaşan solaryum kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Dr. Mart, "Solaryum, deri kanseri açısından ciddi risk taşır ve dermatologlar olarak kesinlikle solaryuma girilmesini önermiyoruz. Hatta bazı ülkelerde solaryum cihazlarının kullanımı tamamen yasaklanmıştır" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Handan Erol Mart, deri kanserinin son yıllarda artış gösterdiğine dikkat çekerek, erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti. Deri kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu kaydeden Dr. Mart, "Özellikle yüz, boyun ve eller gibi ultraviyole (UV) ışınlarına yoğun maruz kalan bölgelerde sık görülmekle birlikte, vücudun hiç güneş almayan bölgelerinde bile ortaya çıkabilir. Deri kanserinin en yaygın türleri bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve melanomdur. Melanom, diğer iki türe kıyasla daha nadir görülse de erken teşhis edilmezse vücuda yayılabilir ve ölümcül olabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşır" diye konuştu.

AÇIK TENLİLER VE SARI SAÇLILAR DİKKAT

Risk gruplarına özel uyarılarda da bulunan Dr. Mart, "Özellikle açık tenli, sarı saçlı, yeşil veya mavi gözlü, çillenmeye yatkın kişiler, çocukluk döneminde su toplayacak şekilde güneş yanığı geçirenler ve ailede deri kanseri öyküsü olan kişiler, risk grubunda yer almaktadır. Riskli grupta yer alan kişilerin yılda en az bir kez bilgisayarlı dermatoskopi ile tarama yaptırmaları önem taşıyor. Ayrıca, 50'nin üzerinde 'beni' olanlar veya kollarında 20'nin üzerinde 'ben' bulunanlar da melanom açısından risk taşıyor. Solaryum, deri kanseri açısından ciddi risk taşır ve dermatologlar olarak kesinlikle solaryuma girilmesini önermiyoruz. Hatta bazı ülkelerde solaryum cihazlarının kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Güneşin yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkılmamalı. Eğer bu saatlerde deniz veya havuz gibi açık alanlara girilecekse, mutlaka güçlü koruma önlemleri alınmalı" dedi.

'KOYU RENKLİ KIYAFETLERİ TERCİH EDİN'

Güneş koruyucu kremlerin hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlaması gerektiğini kaydeden Dr. Mart, şunları söyledi:

"Kremler dışarı çıkmadan 20-25 dakika önce kalın bir tabaka halinde sürülmeli ve etkinliği kaybetmemesi için gün içinde tekrar uygulanmalıdır. Ayrıca geniş şapka ve koyu renkli kıyafetler tercih edilmeli, özellikle risk grubundaki hastalarda UV korumalı kıyafetler kullanılmalıdır. Melanomun erken teşhisi hayat kurtarıcıdır. Renk ve şekil asimetrisi gösteren, düzensiz sınırlı, renk değişimi sergileyen, 5 mm'den büyük çaplı, hızlı büyüyen veya kabarıklaşan lezyonlar melanom için şüphe uyandırır. Kendi kendinizi düzenli olarak muayene etmek ve şüpheli oluşumları fark ettiğinizde zaman kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurmak çok önemli."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Deri Kanseri Sağlık Yaşam

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor

İngilizlerden olay yaratacak savaş iddiası! Listede Türkiye de var

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvan hakları neler? SON DAKİKA: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgula! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 4 EKİM | ATV canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak 2024? Hakan Aysev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hakan Aysev kaç yaşında, nereli? Hakan Aysev biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarihte bugün 4 Ekim'de ne oldu? Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? 4 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KPSS Ortaöğretim puan hesaplama 2024! KPSS Ortaöğretim sonuçlarına nasıl bakılır? Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati!
title