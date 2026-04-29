Dağda Ot Toplarken Düşen Kişi Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, dağda ot toplarken düşüp yaralanan Emrah Aslan (30), bölgeye gelen askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Çat Barajı yakınlarında meydana geldi. Dağa ot toplamak için çıkan Emrah Aslan, dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. Yaralanan Aslan, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Bölgeye UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen UMKE ekipleri sarp kayalıklar nedeniyle Aslan'a zorlukla ulaştı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Aslan'ın belinde ve ayağında kırık olduğu tespit edildi. Ulaşmanın zor olduğu bölgeye gelen askeri helikopter ile alınan Aslan, Malatya'da hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı