Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Cuma namazına giden bir doktora hastaların tepki gösterdiği görüntüler sosyal medyada tartışma yaratırken, kullanıcılar hasta hakları ve dini özgürlük konusunda ikiye bölündü.

Cuma namazına giden bir doktora bazı hastalar tepki gösterdi. Hastalar, "Randevu alırken cumaya gidebilir diye bir şey yok. Şikayet edeceğim" diyerek duruma itiraz etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, yorumlar da ikiye bölündü. Bir kesim hastaların tepkisini haklı bulduğunu belirtirken, diğer kesim ise doktorun dini vecibesini yerine getirmesinin doğal bir hak olduğunu savundu.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Şovmen kokona On kasım da siren çaldı anma var dediler yarım saat bekledik hiç sorun etmedik siz de bizim inancımıza saygılı olun

Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Sorun doktorda değil sistemde ! sadece cuma günleri 12 de iş bırakılıyorsa 12.30 bıraksınlar mesai saatini de 2 de başlatsınlar sorun biter !

Haber YorumlarıF. Karaelmas:

Öncelikle 1'e 30 katma! Saygı duruşu 1dk. Saygı duruşunda durmayabilirsin, anma törenlerine de katılmak zorunda değilsin. Zaten saygı duruşunda durduğunu da sanmıyorum ama o doktor mesai saati içinde o randevulu hastaya bakmak zorunda! Kimse kimsenin inancına ibadetine karışamaz ama mesai saatleri namaz vakitlerine göre ayarlı değil. Tamam, Cuma namazı vaktinde kılınmalı, kaza edilmez ama hem randevu verip hem de o hasta bekletiyorsa bu taraftan da hem sağlık hem de kul hakkına girmiş oluyorsun

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Ülkeyi kuran kişi için bekleyeceksin..

Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Yorumun için çok teşekkür ederim kardeşim sağolasınm

Haber Yorumlarısade vatandaş:

çözümü gayet basit mesai saati cuma saatine göre ayarlanabilir kimse mağdur olmazdı

Haber YorumlarıHarpoon:

helal olsun doktora, zaten Osmanlı zamanında cuma günleri tatildi. yolun sonu mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün. Allah cumlemizin yardımcısı olsun..

Haber YorumlarıHarun SİZER:

doğruysa doktor hatalı cuma saati randevu almayacak o zaman

