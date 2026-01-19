Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden bir doktora hastaların tepki gösterdiği görüntüler sosyal medyada tartışma yaratırken, kullanıcılar hasta hakları ve dini özgürlük konusunda ikiye bölündü.
Cuma namazına giden bir doktora bazı hastalar tepki gösterdi. Hastalar, "Randevu alırken cumaya gidebilir diye bir şey yok. Şikayet edeceğim" diyerek duruma itiraz etti.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, yorumlar da ikiye bölündü. Bir kesim hastaların tepkisini haklı bulduğunu belirtirken, diğer kesim ise doktorun dini vecibesini yerine getirmesinin doğal bir hak olduğunu savundu.