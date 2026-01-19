Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Cuma namazına giden bir doktora bazı hastalar tepki gösterdi. Hastalar, "Randevu alırken cumaya gidebilir diye bir şey yok. Şikayet edeceğim" diyerek duruma itiraz etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, yorumlar da ikiye bölündü. Bir kesim hastaların tepkisini haklı bulduğunu belirtirken, diğer kesim ise doktorun dini vecibesini yerine getirmesinin doğal bir hak olduğunu savundu.