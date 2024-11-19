Üye Girişi
Haberler

Çorum'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği düzenlendi

Çorum'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, prematüre bebeklerin birer "minik savaşçı" olduğunu söyledi.

Prematüre bebekler konusunda toplumda farkındalığın artması gerektiğini belirten Yağan, "Prematüre konusunda mücadele, belki de en başta prematüre doğumların önüne geçerek olabilecektir. Bu da düzenli gebelik takibi, belki enfeksiyonların önlenmesi, beslenmenin düzelmesi gibi konularda toplumun bilgilendirilmesi, yine sağlık çalışanları olarak bizlerin üzerinde." dedi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir de bebeklerin artık çok daha kıymetli olduğunu ifade ederek, "Biz doğum oranı düşen bir şehiriz. İstiyoruz ki önümüzdeki dönemde şehrimizde ve ülkemizde doğum ve normal doğum oranları artsın. Hastanemiz normal doğum açısından bölgedeki en donanımlı hastanelerden. Yetişmiş eleman açısından da son derece donanımlıyız." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ise kadın doğum servisinin çok nitelikli hizmet verdiğini, kısa süre içinde prematüre retinopatisi muayenesini de başlatarak önemli bir eksikliği gidermiş olacaklarını belirtti.

Hastanede günlük 3 bin acil servis, 10 bine yakın poliklinik hizmeti verdiklerini vurgulayan Komut, şunları kaydetti:

"Neredeyse il dışına hiç sevk yapmayan bir hastane haline geldik. Geçen ay ortalama acil serviste günlük 3 bin, poliklinik alanlarında 6-10 bin aralığında hasta kabul eden bir hastane olmamıza rağmen il dışı sevklerimiz aylık 70 civarına indirildi. Amacımız 70'i sıfıra indirmek. Bu 70 sevkin neredeyse yarısı prematüre retinopatisi muayenesi nedeniyle kuvöze koyup başka illere sevk etmek zorunda kaldığımız bebeklerdi. İnşallah bundan sonra bu sevkimiz de ortadan kalkacak."

Etkinlikte, prematüre bebek sahibi olan anneler de tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Sağlık
Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi

 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor

Denizbank Genel Müdürünün 240 yıla kadar hapsi isteniyor
Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi Türkiye centilmenlik puanı kaç, Türkiye - Galler sarı kart sayıları kaç? Çekya Gürcistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çekya Gürcistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arnavutluk Ukrayna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arnavutluk Ukrayna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye Karadağ'ı yenerse ne oluyor? Türkiye grupta 1. olunca ne olacak? Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde? İsveç Azerbaycan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İsveç Azerbaycan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Teğmenler ihraç edildi mi? EXXEN canlı izle! (ŞİFRESİZ LİNK) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! Karadağ Türkiye CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler İzlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler İzlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8 canlı izle! (KARADAĞ TÜRKİYE) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.