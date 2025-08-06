Çocuklar için Dişçi Korkusunu Yenme Polikliniği

Hasan DÖNMEZ/KONYA, -KONYA'nın Meram ilçesinde 2 ay önce hizmete açılan Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 'dişçi fobisi' olan çocuklar için özel poliklinik kuruldu. Oyun alanları ve animasyonlarla süslenen poliklinik ile çocuk hastalar, diş hekimi korkularını aşıyor.

Meram ilçesinde 2 ay önce hizmete açılan ve 24 saat hizmet veren Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çocukların dişçi fobisini yenebilmeleri için özel poliklinik servisi hazırlandı. 20'si çocuk 74 diş ünitesi bulunan hastanenin çocuk polikliniğinde, oyun alanları ve özel animasyonlar ile çocuk hastalar 'dişçi korku'larını aşıyor.

'ÇOCUKLAR İSTEYEREK GELİYORLAR'

Çocuk hastaların artık isteyerek diş tedavilerine geldiğini gözlemlediklerini belirten Hastane Başhekimi Dt. Yunus Açıkgöz, "Çocuk diş kliniklerimizi, çocuk animasyonlarıyla süsledik. Çocuk oyun alanlarımızla beraber çocuk hastalarımızın halk arasında 'dişçi fobisi' denilen diş hekimi korkusunu yenmeleri ve diş tedavilerini daha uyumlu yaptırabilmeleri için bu tarz düzenlemeler yaptık. 2 ayda gözlemlediğimiz kadarıyla çocuklar isteyerek geliyorlar. Diş hekiminden korkusu olan çocuklar, ebeveynlerine bir an önce randevularına gitmek istediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

UYUM ZORLUĞU OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ANESTEZİ

Uyum sorunu yaşayan çocukları ameliyathanelerde tedavi altına aldıklarını ifade eden Açıkgöz, şunları söyledi: "Hastanemizde ameliyathanelerimiz de mevcut. Burada tedavi sırasında uyumda zorluk çeken hastalarımızın genel anestezi veya sedasyon dediğimiz, tam anestezi değil; ama çocuğun tedaviye daha uyum sağladığı süreç içerisinde ameliyathanemizde çocukların tedavilerinin de yolu açıldı. Yakın zamanda diş ünitelerimizin üzerinde bulunan monitörlerde çizgi film gibi animasyonlar olacak. Çocuklarımız tedavilerini olurken orada sevdiği çizgi filmi izleyecek ve tedavi sürecinin nasıl geçtiğini kendisi de anlayamayacak." Açıkgöz, hastanenin hizmete açıldığından itibaren çocuk ve yetişkin olmak üzere 60 bin hasta kabulü yaptıklarını, 12 bin diş çekimi ve dolgu, 6 bin 500 kanal tedavisi, yaklaşık 7 bin de protez tedavisi uyguladıklarını söyledi.

OYUN SİSTEMİ İLE TEDAVİ SÜRECİ

Çocuklara özel hazırlanan polikliniğin hem çocuklar hem de kendileri adına olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Uzman Dt. Rıdvan Karakurt, "Çocuk hasta bakmak oldukça meşakkatli, ama çocukları o ağrı halinden kurtulmalarını görmekte bizim mesleğin en tatmin edici özelliği. Biz bu özelliğin avantajını yaşıyoruz. 2 tane oyun alanımız var. Çocukların özellikle ödül sisteminin olumlu geri dönüşünü aileleri bize söylüyor. Çocuklara 'tedavin tamamlanınca oyun oynayabilirsin' dediğimizde daha kolay tedaviler yapabiliyoruz" diye konuştu.