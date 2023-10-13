Çin, Bangladeş'e dang hummasıyla mücadelede yardım sağlayacak

Çin'in Bangladeş Büyükelçisi Yao Wen, dang hummasıyla mücadelede yardım sağlayacaklarını açıkladı. Çin'in bağışladığı dang kitlerinin teslim töreninde konuşan Yao, Bangladeş'in dang hummasıyla mücadelesine destek verdiklerini belirtti. Bangladeş Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede bu yıl 228.779 vaka bildirilirken, 1.109 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti.

1. Bağış töreninden çeşitli görüntüler

3. Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerindeki Savar bölgesinde bulunan Enam Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çeşitli görüntüler

Çin'in Bangladeş Büyükelçisi Yao Wen, ülkesinin Bangladeş'e dang hummasıyla mücadelede yardım sağlayacağını açıkladı. Yao, Çarşamba günü Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerindeki Savar bölgesinde bulunan Enam Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Çin'in bağışladığı dang kitlerinin teslim töreninde söz konusu açıklamayı yaptı.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu yıl ülke genelinde 228.779 vaka bildirilirken, toplam 1.109 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti.

Yao, hastalıktan ölenler için üzüntülerini dile getirdi ve aile üyelerine başsağlığı diledi.

"Çin hükümetinin, Bangladeş'in dang hummasıyla mücadelesine destek olarak gönderdiği ilk partiyi sunmaktan onur duyuyorum. Ülke tarihindeki en ağır dang salgınını yaşayan Bangladeşlilerin çok zor bir dönemden geçtiğini biliyorum. Salgın nedeniyle şu ana kadar 1.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kalplerimiz sizinle birlikte."

Törende hazır bulunan Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Enamur Rahman, Çin'in Bangladeş'in kalkınma ortağı ve uzun süreli dostu olduğunu söyledi.

"Çin, büyük bir kalkınma ortağı ve kadim dostumuzdur. Kalkınma ortaklığı faaliyetlerinin devamı kapsamında, bugün teslim edilen dang humması teşhis kitleriyle bize insani yardım desteği sundular. Bu kitler sayesinde son derece hızlı sonuç elde edebileceğiz. Çin hükümeti ve halkına son derece minnettarız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV)