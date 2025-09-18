Çifteler'de Fizik Tedavi Merkezi sağlık hizmetlerinde devrim yarattı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde geçen yıl hizmete başlayan fizik tedavi merkezi, bölge halkının en önemli sağlık başvuru noktalarından biri haline geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce tedavi için şehir merkezine veya çevre ilçelere gitmek zorunda kalan vatandaşların, artık kendi ilçelerinde modern ve kapsamlı sağlık hizmetine erişebildiği belirtildi.

Merkezin kurulmasında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünün desteği ve ilçe halkının katkısı önemli rol oynadığ, vatandaşların merkezde kullanılacak malzemelerin temin edilmesine destek olduğu kaydedildi.

Kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları, spor yaralanmaları ve ortopedik operasyon sonrası rehabilitasyon ile kronik ağrı yönetimi gibi geniş yelpazede hizmet sunulduğu, hareket kabiliyeti kısıtlı hastalar ve yaşlı vatandaşların da merkezin sunduğu fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden memnuniyet duyduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, gösterilen ilginin merkezin önemini ortaya koyduğunu ifade ederek, "Çifteler'de yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesi bizim için öncelikli bir hedef. Fizik Tedavi Merkezi, sadece tedavi hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ilçemizde sağlık alanındaki boşlukları dolduruyor ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.