Çankırı'da Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

ÇANKIRI'da yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yapımı süren Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaatta vince çıkmaya çalışan Mehmet K. (54), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet K., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.