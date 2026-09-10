Burun açıcı spreylerin bilinçsiz kullanımı tıkanıklığı artırabiliyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, burun tıkanıklığını gidermek amacıyla kullanılan spreylerin özellikle uzun süre ve bilinçsiz şekilde kullanımının burun tıkanıklığını artırabileceğini söyledi.

Burun tıkanıklığı yaşayan birçok kişinin doktor önerisi almadan eczaneden temin ettiği burun açıcı spreyleri rahat nefes alabilmek amacıyla sık aralıklarla kullandığını belirten Büyük Anadolu Samsun Hastanesi KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, grip, nezle, alerji ve sinüzit gibi durumlarda kısa sürede rahatlama sağlayan bu ürünlerin gereğinden uzun veya bilinçsiz kullanılmasının burun tıkanıklığının kalıcı hale gelmesine ve daha fazla sprey kullanma ihtiyacına yol açabildiğini ifade etti.

Spreylerin içeriğine dikkat

Burun spreylerinin içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Davut Tepe, "Burun tıkanıklığında hızlı rahatlama sağlayan burun spreyleri, yanlış ve uzun süreli kullanıldığında yeni bir tıkanıklık sorununa yol açabiliyor. Ancak her burun spreyi bağımlılık yapmıyor. Özellikle ksilometazolin ve oksimetazolin gibi dekonjestan içeren spreylerin uzun süre kullanılması, burun içindeki damarların ilaca alışmasına neden olabiliyor. Sprey bırakıldığında tıkanıklığın daha da artması, kişiyi yeniden sprey kullanmaya yöneltebiliyor. Bu durum halk arasında 'burun spreyi bağımlılığı' olarak biliniyor" dedi.

Tuzlu su ve deniz suyu içeren spreyler

Her burun spreyinin bağımlılık yapmadığını vurgulayan Tepe, "Tuzlu su ve deniz suyu içeren spreyler bağımlılık yapmaz ve burun içinin nemlendirilmesine yardımcı olur. Alerji tedavisinde kullanılan steroid veya antihistaminik spreylerin de bağımlılık özelliği bulunmaz; ancak kullanım şekli ve süresi ürüne göre değişebilir" diye konuştu.

Burun spreyi doğru kullanılmalı

Burun spreyi kullanımında doğru tekniğin önemli olduğunu dile getiren Tepe, "Sprey kullanmadan önce eller yıkanmalı ve burun nazikçe temizlenmelidir. Baş hafifçe öne eğilmeli, geriye yatırılmamalıdır. Sprey ucu burun içindeki orta bölmeye değil, dış duvara doğru yönlendirilmelidir. Hafifçe nefes alırken püskürtme yapılmalı, çok derin nefes çekilmemelidir. Kullanım sonrasında spreyin ucu temizlenerek kapağı kapatılmalıdır. Dekonjestan spreylerde en önemli nokta ise kullanım süresidir. Bu ürünler genellikle kısa süreli kullanılmalı ve prospektüste belirtilen doz aşılmamalıdır. Uzun süre kullanmak burun tıkanıklığını gidermek yerine kalıcı hale getirebilir. Sprey olmadan nefes almak zorlaşıyor, tıkanıklık sürekli devam ediyor, burunda kuruluk, yanma veya kanama görülüyorsa kullanımın gözden geçirilmesi gerekir ve mutlaka bir uzman doktordan destek almanız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı