Haberler

Bursa'da Hastane Ameliyathanesinde Yangın: Tahliye Yapıldı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Nilüfer Ek Hizmet Binası'nda, ameliyathanelerin bulunduğu bodrum katta yangın çıktı. Hastane tedbir amacıyla boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası ameliyathanelerinin bulunduğu bodrum 2'nci katta yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Binayı saran duman nedeniyle panik yaşanırken, ekipler vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
