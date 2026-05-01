Bursa'da Hastane Ameliyathanesinde Yangın: Tahliye Yapıldı

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathanelerin bulunduğu katta yangın çıktı. Hastane tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası ameliyathanelerinin bulunduğu bodrum 2'nci katta yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Binayı saran duman nedeniyle panik yaşanırken, ekipler vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

