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Bursa'da Organ ve Doku Bağışı Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Bursa'da Organ ve Doku Bağışı Haftası Yürüyüşü Düzenlendi
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nden Zafer Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Etkinlikte sağlık çalışanları organ bağışına dikkat çekti, vatandaşlar destek verdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla dikkati çekmek yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi'nden Zafer Meydanı'na doğru gerçekleştirilen etkinlikte ellerinde organ bağışına dikkat çeken dövizlerle yürüyen sağlık çalışanlarına, vatandaşlar da destek verdi.

Programda konuşma yapan Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Gülbahar Çalışkan, Organ Bağışı Haftası'na yürüyüş programıyla başladıklarını ve hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Bursa ve çevresindeki illerde organ bağışı farkındalığının yüksek olduğunu kaydeden Çalışkan, "12 yıldır organ bağışında birinci olan bölgeyiz. Organ bekleyen hastalarımıza umut olmaya ve organ bağışını arttırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yürüyüş sonunda Zafer Meydanı'nda kurulan stantta organ bağışına destek olmak isteyen vatandaşlara, bağış kartı dolduruldu.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü, kamu ve özel hastanelerin yönetici ve personellerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Sağlık
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