Bodrum Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı

Güncelleme:
Bodrum Devlet Hastanesi'nde AFAD ve diğer sağlık ekiplerinin katılımıyla deprem ve yangın senaryosunu canlandıran bir tatbikat yapıldı. Tatbikatta, yaralıların tahliyesi ve yangına müdahale çalışmaları gerçekleştirildi.

BODRUM Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği depremin ardından bodrum katında yangın çıkan hastanede tahliye ve kurtarma çalışması yapılırken, AFAD ekibinin çatıda mahsur kalan yaralıyı yaklaşık 10 metre yükseklikten halatlar yardımıyla aşağıya indirdiği anlar nefes kesti.

AFAD koordinesinde, Bodrum Devlet Hastanesi'nde, afet alanında müdahale kapasitesini arttırmak ve tüm ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği depremin hemen ardından hastanenin bodrum katında çıkan yangına ve yaralılara müdahale etmek için olay yerine AFAD, UMKE, Muğla ve Bodrum itfaiyesi, Bodrum Belediyesi Arama- Kurtarma ekibi, MAG - AME/SAR, Muğla 911 Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalan sirenle birlikte başlayan tatbikatta temsili olarak hastanedekiler tahliye edildi. İçeride mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için ise ekipler içeri girdi. 5 yaralı tespit edildi. Yaralılar sedyelerle dışarı taşınıp, ilk müdahalelerin ardından ambulansla güvenli noktalara nakledildi. . Çatı katında mahsur kalan bir yaralı için ise düşme riski taşıyan özel kurtarma planlandı. İtfaiye merdivenli araç ile çatıya ulaştı. AFAD, itfaiye, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla halat destekli sistem kurularak yaralı güvenli şekilde sendeyle 10 metre yükseklikteki çatı katından indirildi. O anlar nefes kesti. Kurtarılan yaralı ambulansa teslim edildi. Vatandaşlar tatbikat senaryosunun tamamlanmasının ardından ekipleri alkışladı. Tatbikat, ekiplerin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

'HAZIRLIKLI OLMAMIZ İÇİN HER YIL BU TATBİKATLARI DÜZENLİ YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Battal Yıldırım tatbikatla ilgili bilgi verip, "Bugün depremle birlikte yangın senaryosunu canlandırdık. Kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla tatbikatımızı gerçekleştirdik. Hastanemizde böyle olayların yaşanmamasını dilerim. Böyle bir olay yaşandığında da tedbirli ve hazırlıklı olmamız için her yıl bu tatbikatları düzenli yapmayı planlıyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
