Bir yılda 34 ameliyat geçirdi! Küçük Cem'in tek umudu İngiltere'ye gidip organ nakli olmak - Haberler

Cem Özgür geçirdiği bir operasyon sonrasıameliyat komplikasyona bağlı son bir sene içinde 34 ameliyat geçirdi. 8 aydır yemek yiyemediği için damardan beslenen Özgür yetkililerden yardım bekliyor.

BİR YIL İÇİNDE 34 AMELİYAT OLDU

Özgür'ün sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirten annesi "Çok ağlıyor, okula giden normal bir çocuk bir anda 1 yıl içinde 34 ameliyat olmak zorunda kaldı. İnce bağırsağımız hiç yok. Ağızdan beslenemiyor, damardan özel bir yöntem ile besleniyor. Türkiye'de ince bağırsak nakli olmadığı için nakil yapılmıyor. Yurtdışında yapılması gerekiyor" dedi.

İNCE BAĞIRSAK NAKLİ İÇİN ADRES İNGİLTERE

Sağlığına tekrar kavuşması için Cem'in ince bağırsak nakli olması gerektiğini aktaran annesi İngiltere'ye gitmek için yetkililerden yardım beklediğini aktardı. Konu hakkında konuşan anne, "Evrak işlerimiz ocak ayında başladı. Hala son bulmadı. Sürekli bir aksilik yaşıyoruz. Bir türlü bitmiyor. Hep hatalı bir evrak işlemi var" ifadelerine yer verdi.