Haberler

Bilecik'te meme kanseri farkındalık eğitimi erken teşhise dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te meme kanseri farkındalık eğitimi erken teşhise dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında vatandaşlara eğitim verildi. Eğitimde erken teşhisin önemi anlatıldı, kişisel meme muayenesi uygulamalı gösterildi; meme kanseri geçiren personel deneyimini paylaştı.

Bilecik'te meme kanserine karşı farkındalık eğitimi verildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında vatandaşlara yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde erken teşhisin önemi anlatılırken, meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular, meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin bilgi verdi. Gebe Okulu Koordinatörü Emine Ayanoğlu ise kişisel meme muayenesinin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak anlattı.

Daha önce meme kanseri geçiren hastane personeli Ayla Zengin de yaşadığı süreci paylaşarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'yı salladı! Olanlar oldu
84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

Kabus bitmedi! Selin altüst ettiği İstanbul'a korkutan haber
Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir

Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

''Çok üzgünüm'' diyerek aralarındaki konuşmayı duyurdu
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı