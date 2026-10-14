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Bilecik'te 66 yaşındaki hasta glokom ve kataraktı tek operasyonda yendi

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Bilecik'te 66 yaşındaki hasta, sol gözündeki glokom ve katarakt nedeniyle tek operasyonla tedavi edildi. Kentte ilk kez uygulanan yöntemlerle sağlığına kavuşan hasta, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Bilecik'te, glokom (göz tansiyonu) ve katarakt rahatsızlıkları nedeniyle sol gözünde görme kaybı yaşayan hasta, tek operasyonla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenipazar ilçesinde yaşayan, sol gözünde ileri evre glokom rahatsızlığı bulunan 66 yaşındaki Muhsin Memiş, görme kaybının artması üzerine Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

Aynı gözünde katarakt da oluştuğu belirlenen Memiş'in, ameliyat olmasına karar verildi.

Kentte ilk kez "fakoemülsifikasyon" ve "gonyoskopi destekli transluminal trabekülotomi" yöntemlerinin tek operasyonda aynı anda uygulanmasıyla iki rahatsızlığı da giderilen Memiş, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Memiş, operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner ile Dr. Öğr. Üyesi İrem Güneş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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