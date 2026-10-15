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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri farkındalık eğitimi verildi

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri farkındalık eğitimi verildi
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular ve Emine Ayanoğlu'nun verdiği eğitimde, meme kanserini atlatan personel Ayla Zengin deneyimlerini paylaştı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kadınlara yönelik eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular ve hastanenin Gebe Okulu Koordinatörü Emine Ayanoğlu tarafından verildi.

Eğitimde ayrıca, meme kanserini atlatan hastane personeli Ayla Zengin tedavi sürecinde yaşadıklarını paylaştı.

Kaynak: AA
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