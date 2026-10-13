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Beytüşşebap'ta meme kanseri eğitiminde erken teşhisin önemi anlatıldı

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Beytüşşebap'ta meme kanseri eğitiminde erken teşhisin önemi anlatıldı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi meme kanseri farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde erken teşhisin önemi anlatılarak katılımcıların kontrollerini ihmal etmemesi gerektiği vurgulandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen meme kanseri farkındalık eğitiminde, erken teşhisin önemi ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği anlatıldı.

Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitim düzenlendi. Eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin tedavi sürecindeki önemi, düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ve sağlık konusunda bilinçli hareket etmenin önemi ele alındı.

Katılımcılara belirtilerin dikkate alınması ve gerekli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanırken, erken teşhisin hastalıkla mücadelede önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi, sağlıklı bir gelecek için farkındalığın artırılması ve bireylerin sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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