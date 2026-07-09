Organlarıyla 7 kişiye umut olan Berivan'ın annesi: Çocuğum bir melekti

AKSARAY'da geçirdiği kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 7 hastaya umut olan Berivan Elçi'nin (16) annesi Sema Avran, "Çocuğumun adına çok üzgünüm ama organların gittiği aileler için çok sevinçliyim. Çocuğum bir melekti, melek olarak gitti" dedi.

25 Haziran'da Akin köyü girişinde, Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Berivan Elçi'nin babası Murat Elçi'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobildeki Berivan Elçi, kardeşi Büşra Elçi ve Murat Elçi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Berivan Elçin'nin, 7 gün süren yaşam mücadelesi sonucu beyin ölümü gerçekleşti.

7 ORGANI İLE UMUT OLDU

Doktorlar, Berivan Elçi'nin annesi Semra Avran ile organların bağışlanması yönünde görüşme yaptı. Anne Avran da kızının organlarını bağışlama kararı aldı. Elçin'in kalbi, karaciğeri, akciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası yapılan ameliyatla alınıp, Türkiye'nin farklı bölgelerinde nakil bekleyen hastaların tedavi gördüğü hastanelere gönderildi. Elçin'in cenazesi de Aksaray'da toprağa verildi. Tedavileri tamamlanan baba Murat Elçi ile Büşra Elçi de taburcu oldu.

'ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ'

Eşi ve çocuklarının kaza günü Akin köyüne gittiklerini ifade eden Semra Avran, "O gün babası, Akin köyüne gezmeye götürüyormuş. Okulunda çok başarılı bir öğrenciydi. Hep teşekkür getirirdi. Cenazesine öğretmenleri ile tüm okuldaki öğrenciler geldi. Çocuğumun adına çok üzgünüm ama organların gittiği aileler için çok sevinçliyim. Çocuğum bir melekti, melek olarak gitti. Kurtulan aileler inşallah beni bulurlar. Ben onlara, organları gönlümle bağışladım. Hiçbir şey talep etmeden bağışladım. Hastanede tedavi görürken bana doktoru, 'Berivan burada yatıyor. Bir organ nakliyle ayağa kalksa, nasıl düşünürdün' dedi. Ben de 'Dünyalar benim olur' dedim. 'Yatan hastalarda umut bekliyor' dedi. Ben de, 'Kızımın organlarını bağışlıyorum' dedim. Kızımın hayali, moda tasarımıydı. Onun üzerine yoğunlaşmıştı. İnşallah çocuğumun hayalini, bu organ verdiğimiz kişilerden birisi okuyup, hayalini gerçekleştirse çok sevinirim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı