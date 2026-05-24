Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme uyarısı

Diyetisyen Mücahit Gökalp, Kurban Bayramı'nda beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, yeni kesilen etlerin hemen tüketilmemesi, doğru pişirme yöntemleri ve tatlı seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Diyetisyen Mücahit Gökalp, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye ilişkin vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Mücahit Gökalp, yeni kesilen etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirterek, "Yeni kesilmiş hayvan etleri Rigor Mortis dediğimiz ölüm sertliği durumundadır. Bu dönemde etin pişmesi zor olur ve şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim problemlerine yol açabilir. Etin 24 saat dinlendirilerek tüketilmesi daha uygundur" dedi.

Kavurma hazırlanırken ekstra yağ kullanımından kaçınılması gerektiğini ifade eden Gökalp, özellikle kalp-damar ve hipertansiyon hastalarının bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirterek haşlama, buğulama, fırınlama ve ızgara gibi pişirme yöntemlerinin tercih edilmesini önerdi. Mangalda etin doğrudan ateşle temas etmemesi ve kömürleşmemesi gerektiğini belirten Gökalp, etin yanında sebze ve salata tüketilmesinin sindirimi kolaylaştıracağını söyledi.

Tatlı tüketimine de değinen Gökalp, şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini önererek, su tüketimi ve hafif yürüyüşlerin de sindirim açısından faydalı olduğunu kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
