Haberler

Bayburt'ta tarımsal nitrat kirliliğine karşı 21 noktadan su numunesi alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta tarımsal nitrat kirliliğine karşı 21 noktadan su numunesi alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğini önlemek için 15 akarsu ve 6 gölet olmak üzere 21 noktadan su numunesi alındı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su kaynaklarını denetledi; çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bayburt'ta tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesi amacıyla 15 akarsu ve 6 gölet olmak üzere toplam 21 noktadan su numunesi alınarak analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, su kaynaklarının mevcut durumu kontrol edilerek denetimler yapıldı.

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek nitrat kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı su kaynakları bırakmak için yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti

İstanbul'da infial yaratan ses kaydı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturması gazetecilere sıçradı! İki isim için gözaltı kararı
Güllü davasında kritik duruşma! Kızı müebbet istemiyle yargılanıyor

Güllü'nün ölümünde ikinci duruşma başladı! Tuğyan hakim karşısında
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılık! İki senarist birden gitti

Fenomen dizide şok ayrılık! İkisi birden ayrıldı

Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar

"Düşündüklerimi söylesem her yer patlar" dedi, ortalık yıkıldı

Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor