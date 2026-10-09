Bayburt'ta tarımsal nitrat kirliliğine karşı 21 noktadan su numunesi alındı

Bayburt'ta tarımsal nitrat kirliliğine karşı 21 noktadan su numunesi alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğini önlemek için 15 akarsu ve 6 gölet olmak üzere 21 noktadan su numunesi alındı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su kaynaklarını denetledi; çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bayburt'ta tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesi amacıyla 15 akarsu ve 6 gölet olmak üzere toplam 21 noktadan su numunesi alınarak analiz çalışmaları gerçekleştirildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, su kaynaklarının mevcut durumu kontrol edilerek denetimler yapıldı.
Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek nitrat kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı su kaynakları bırakmak için yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı