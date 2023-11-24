Bal analizinde yeni karar ölçütleri belirlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, piyasada satılan ballara dışarıdan madde katılıp katılmadığının tespiti için yapılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde yeni karar ölçütlerinin belirlenmesi kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. Bala dışarıdan madde katılmasının tespiti ile ilgili, karar ölçütü tanımı, karar ölçütünün hangi amaçla kullanılacağı, nasıl belirleneceği ve nerede yayımlanacağına ilişkin esasların yönetmelikte yer aldığı kaydedilerek, "Balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik veya inorganik maddeler üzerinden balın orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan karar ölçütleri belirlenerek Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylelikle bala dışarıdan madde katıldığının tespitinde gelişmiş analiz metotlarının kullanımı sağlanarak tüketici menfaatlerinin korunmasında ilave adımlar atılmış olacaktır. Bu amaçla Kütle Spektrometresi (MS) ve Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR) gibi yüksek teknolojili teknikler resmi kontrollerde kullanılacaktır" denildi.

Karar ölçütlerinin belirlenmesinde, Türkiye'de üretilen orijinal balları temsil edecek şekilde organik veya inorganik maddeler üzerinden yapılan çalışmaların kullanılacağı aktarıldı. Ayrıca, karar ölçütlerinin yayımlandıktan 3 ay sonra resmi kontrollerde uygulanacağı belirtildi.