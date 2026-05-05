Bakan Memişoğlu: "2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını, 463 bin seviyesine indirdik"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını, 463 bin seviyesine indirdik" dedi.

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmelere ve vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay ulaşımı için yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

"2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını, 463 bin seviyesine indirdik"

Sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasında önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Ancak ortaya koyduğumuz çabanın somut karşılığını göstermek adına bu verileri paylaşmakta da fayda görüyorum. Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını, kararlı adımlarımızla 463 bin seviyesine indirdik. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda yüzde 88,3 oranında, rekor bir düşüş sağladık" dedi.

"Son 1 yılda aile hekimlerimiz üzerinden 13 milyon vatandaşımıza randevu oluşturuldu"

Vatandaşların sağlık sorunlarında ilk adım olarak aile hekimlerine başvurmalarının çok kıymetli olduğunu belirten Memişoğlu, "Aile hekimlerimiz, muayene sonrası gerekli gördükleri durumlarda vatandaşlarımıza doğrudan randevu oluşturabiliyor. Bu kapsamda son 1 yılda aile hekimlerimiz üzerinden yaklaşık 13 milyon vatandaşımıza randevu oluşturuldu. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan aile hekimlerimize, tüm uzman hekimlerimize ve sağlık ordumuzun her bir ferdine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

