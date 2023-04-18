Bakan Koca: "40 yataklı Hatay Sahra hastanesi hayırlı olsun"

HATAY Sağlık Bakanı Fahrettin koca, "40 yataklı Hatay Sahra Hastanesi hayırlı olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Konteynırdan oluşan hastane; 10'u yoğun bakım, 30'u servis yatağı olmak üzere 40 yatak kapasitesine sahip. Laboratuvar, ameliyathane, acil servis ve poliklinik imkanlarıyla bölge için önemli bir geçici sağlık kurumu işlevi görecek" ifadelerine yer verdi.