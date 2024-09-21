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Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı

Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
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ABD'li Consevage çifti, kızları Zoey'nin iki aylıkken sağır olduğunu öğrendi. Genetik nedenli sağırlığı olan Zoey, 10 aylıkken koklear implant ameliyatı oldu. İmplant aktive edildiğinde, kızlarının ilk duyma anı kaydedildi. Şimdi iki yaşında olan Zoey, implantı her gün kullanmıyor, bazen işaret diliyle iletişim kuruyor. Ailesi, Zoey'nin konuşma, şarkı söyleme ve dans etme gibi ilklerini izlemenin çok özel olduğunu belirtiyor.

Indiana, ABD'de yaşayan Lynne ve Travis Consevage çifti, kızları Zoey'nin iki aylıkken tamamen sağır olduğunu öğrendi. Doktorlar, her iki ebeveynde bulunan genetik bir nedenin buna yol açtığını tespit etti.

Zoey 10 aylıkken, ailesi koklear implant ameliyatı yapılmasına karar verdi. Bu cihaz, sağır veya ağır işitme kaybı olan kişilerin sesleri algılamasına yardımcı oluyor. Ameliyattan birkaç hafta sonra, 25 Nisan'da implant aktive edildi.

İmplantın ilk kez açıldığı an, kamera ile kaydedildi. Videoda, Travis kızının adını seslendiğinde, Zoey'nin hemen babasına döndüğü görülüyor. Anne Lynne, o anı "Aman Tanrım, işe yaradı!" diye hatırlıyor.

Şimdi iki yaşında olan Zoey, implantı her gün kullanmıyor. Kullanmadığı zamanlarda işaret diliyle iletişim kuruyor. Ailesi, Zoey'nin sağır olduğunu öğrendiklerinde hemen işaret dili öğrenmeye başlamış.

Lynne, "Bazen hasta olduğunda işitme yorgunluğu yaşayabiliyor ve implantını kapatmak istiyor," diyor. Ancak implant, Zoey'nin dünyasını yeni deneyimlere açmış durumda.

Anne-baba, kızlarının konuşmayı öğrenmesini, ilk kez şarkı söylemesini ve dans etmesini izlemenin çok özel olduğunu belirtiyor. Lynne, "Bu büyük anlar çok daha anlamlı hale geldi," diye ekliyor.

Bu duygu dolu hikaye, modern tıbbın sağır çocukların hayatlarını nasıl değiştirebileceğini gösteriyor ve ailelere umut veriyor.

Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı

Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı

Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı

Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

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